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28 октября 2026, 08:43

Почти 23 часа под тревогой: в Сумской области есть пострадавшие от атак РФ

28 октября 2026, 08:43
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Сумской области в результате российских обстрелов ранены двое мирных жителей. В течение суток российские войска 50 раз обстреляли 26 населенных пунктов в 14 общинах региона

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

В Сумской общине в результате попадания российского беспилотника травмирован 51-летний мужчина. В Белопольской общине вражеский дрон попал в автомобиль, в результате чего ранение получил 43-летний мужчина.

Больше всего обстрелов зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах. Российские войска применяли артиллерию, минометы, FPV-дроны, другие беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

Под ударами были 14 общин:

  • В Шосткинской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры, административное здание, нежилое помещение и транспортное средство.
  • В Зноб-Новгородской общине получили повреждения многоквартирный жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.
  • В Сумской общине повреждены объект гражданской инфраструктуры, нежилое помещение и транспортные средства.
  • В Белопольской общине поврежден автомобиль.
  • В Середино-Будской общине пострадали частные дома, хозяйственные постройки и объекты гражданской инфраструктуры.
  • В Путивльском общине повреждены объект инфраструктуры и автомобили.

Также разрушения получили частный жилой дом и хозяйственные постройки в Березовской общине, а в Хутор-Михайловской общине - объект гражданской инфраструктуры.

По данным областных властей, с утра 27 октября до утра 28 октября воздушная тревога в Сумской области продолжалась 22 часа 37 минут.

Напомним, в течение 27 октября российские войска более 30 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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