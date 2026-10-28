"Закладки" та наркотики поштою: у Львові судитимуть двох молодих людей
У Львові судитимуть 26-річного чоловіка та 19-річну дівчину, яких обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних і психотропних речовин
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Як встановили правоохоронці, обвинувачені через спеціалізований месенджер незаконно придбали амфетамін, 4-ММС, МДМА, MDMB-4en-pinaka, псилоцинові гриби та канабіс. Речовини зберігали з метою подальшого продажу у Львові – через поштові відправлення та так звані "закладки".
Фігуранти – уродженці Дрогобича, які фактично проживали у Львові.
Правоохоронці задокументували кілька фактів імовірної протиправної діяльності. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваних вилучили наркотичні та психотропні речовини, електронні ваги, засоби для фасування й інші речові докази.
Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.
Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Києві двох чоловіків підозрюють у збуті канабісу й амфетаміну. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько трьох кілограмів канабісу, наркотичні солодощі та електронні сигарети з його вмістом. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку оцінюють приблизно у 2 млн грн.