"Закладки" та наркотики поштою: у Львові судитимуть двох молодих людей

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У Львові судитимуть 26-річного чоловіка та 19-річну дівчину, яких обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних і психотропних речовин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, обвинувачені через спеціалізований месенджер незаконно придбали амфетамін, 4-ММС, МДМА, MDMB-4en-pinaka, псилоцинові гриби та канабіс. Речовини зберігали з метою подальшого продажу у Львові – через поштові відправлення та так звані "закладки".

Фігуранти – уродженці Дрогобича, які фактично проживали у Львові.

Правоохоронці задокументували кілька фактів імовірної протиправної діяльності. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваних вилучили наркотичні та психотропні речовини, електронні ваги, засоби для фасування й інші речові докази.

Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві двох чоловіків підозрюють у збуті канабісу й амфетаміну. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько трьох кілограмів канабісу, наркотичні солодощі та електронні сигарети з його вмістом. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку оцінюють приблизно у 2 млн грн.