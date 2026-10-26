Через день после нашего заявления о преступлении Арахамии (конверты со взятками депутатам за голосование) судья по моему делу назначил ТРИ заседания на декабрь. А через час после заявления миллионные ТГ-каналы Банковой запустили по мне волну грязи

Через день после нашего заявления о преступлении Арахамии (конверты со взятками депутатам за голосование) судья по моему делу назначил ТРИ заседания на декабрь. А через час после заявления миллионные ТГ-каналы Банковой запустили по мне волну грязи

Фото: из открытых источников

Меня судят за "уклонение от службы". После того как я добровольно мобилизовался в первый день войны и прослужил более четырех лет (половину – на Востоке). Статья – до 10 лет в тюрьме.

Больше года заседания проходили примерно раз в месяц. Это обычный темп для загруженного Печерского суда. А НА СЛЕДУЮЩИЙ день после заявления судья Соловьев назначил сразу три заседания на декабрь (конечно, без согласования со сторонами).

Волна пошла из ТГ-каналов тылового СБУ без какого-либо инфоповода: старая ложь о миллионах долларов и т.д. К концу дня ее подхватили другие анонимные каналы и платные сети. Через день – снова.

Похоже, Арахамия как-то лично воспринял наше заявление о преступлении. Должен разочаровать и его, и и.о. генпрокурора: персонально они нам в ЦПК не интересны.

Арахамия – делец уже пятого созыва Верховной Рады, с которым я имею дело. Генпрокуроров мы уже и считать перестали. Все эти "властелины жизни" приходят и уходят (или сбегают в Вену).

В понедельник расскажем, что и.о. генпрокурора Ковальский сделал с нашим заявлением. Это тест:есть ли хоть какая-то разница между ним и Кравченко. Спойлер – никакой.

Поэтому мы и добиваемся не столько посадок, сколько конкурса на генпрокурора с международными экспертами – как для руководителя САП.

Иначе каждый следующий генпрокурор останется политическим назначенцем, а значит – обслугой политиков, которые его назначат.

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