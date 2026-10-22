Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Смельница – Кросценко" таможенники совместно с пограничниками разоблачили попытку незаконного ввоза в Украину большой партии жидкостей для электронных сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

27-летний житель Львовщины пытался пересечь границу на автомобиле, выбрав для прохождения контроля "зеленый коридор". В ходе углубленного осмотра в конструктивных полостях колесных арок и дверей авто правоохранители обнаружили 1690 банок с жидкостями для вейпов. Доступ к тайникам стал возможным после демонтажа отдельных частей машины.

Примерная стоимость спрятанного товара составляет 600 тысяч гривен.

По данному факту составили админпротокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Львовщине таможенники обнаружили партию незадекларированной техники. Ориентировочная стоимость обнаруженных гаджетов составила 1,2 млн гривен.