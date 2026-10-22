Дверцы с тайником: на Львовщине таможенники задержали партию жидкостей для вейпов на 600 тыс. грн
В пункте пропуска "Смельница – Кросценко" таможенники совместно с пограничниками разоблачили попытку незаконного ввоза в Украину большой партии жидкостей для электронных сигарет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
27-летний житель Львовщины пытался пересечь границу на автомобиле, выбрав для прохождения контроля "зеленый коридор". В ходе углубленного осмотра в конструктивных полостях колесных арок и дверей авто правоохранители обнаружили 1690 банок с жидкостями для вейпов. Доступ к тайникам стал возможным после демонтажа отдельных частей машины.
Примерная стоимость спрятанного товара составляет 600 тысяч гривен.
По данному факту составили админпротокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, ранее на Львовщине таможенники обнаружили партию незадекларированной техники. Ориентировочная стоимость обнаруженных гаджетов составила 1,2 млн гривен.