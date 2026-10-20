У Львові мобілізований помер після побиття у ТЦК: підозрюваного арештували

Фото: ДБР

Військовому Львівського ТЦК, який разом із колегами побив мобілізованого до смерті, повідомили про підозру. Потерпілий помер у лікарні від травм

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався у вересні 2026 року.

Військовослужбовець разом з іншими працівниками ТЦК бив чоловіка кулаками та ногами по тулубу й грудній клітці. У цей час потерпілий лежав на підлозі зі скутими за спиною руками та не міг захиститися. За версією слідства, підозрюваний завдав йому щонайменше двох ударів ногою.

Після побиття чоловіка силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК у Львові. Згодом туди викликали швидку допомогу.

У лікарні медики діагностували в потерпілого численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Попри зусилля лікарів, чоловік помер.

Як зазначають у ДБР, це не перше кримінальне провадження щодо цього військовослужбовця. У серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав його винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами. Тоді йому призначили покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

У вересні військовий став фігурантом нового кримінального провадження – цього разу щодо побиття мобілізованого, яке призвело до смерті потерпілого.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, вчиненому групою осіб.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

ДБР продовжує розслідування. Слідчі встановлюють усіх працівників ТЦК, які могли бути причетними до побиття, та з'ясовують усі обставини загибелі чоловіка.

Нагадаємо, увечері 19 жовтня в приміщенні ТЦК у Печерському районі Києва чоловік відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини поранення дістали троє поліцейських та троє військових. Постраждалих госпіталізували.

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