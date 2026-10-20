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Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

В ночь на 20 октября и утром враг нанес удары по энергетическим объектам в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В результате обстрелов часть потребителей осталась без электроснабжения.

Также сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах. Из-за постоянных вражеских обстрелов и боевых действий зафиксированы новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, в Одесской области из-за непогоды без света остались шесть населенных пунктов.

Аварийно-восстановительные бригады работают на всех поврежденных объектах, где это разрешает ситуация с безопасностью. Однако ремонтные работы существенно усложняются ежедневными атаками, продолжительными воздушными тревогами и угрозой повторных ударов. Части потребителей уже удалось вернуть свет.

Из-за масштабных сетевых ограничений, вызванных вражескими обстрелами, 20 октября в отдельных регионах вынужденно действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Такие меры необходимы для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий.

Напомним, ночью 20 октября российские войска совершили очередную атаку на Одесскую область. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.