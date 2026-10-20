Фото: ОВА

Пятеро раненых после вчерашней вражеской атаки на Кривой Рог остаются в больнице

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Трое – в тяжелом состоянии. Это 43-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 37 и 39 лет", – говорится в сообщении.

Остальные пострадавшие, среди которых 15-летний парень, находятся в состоянии средней тяжести.

Глава ОВА напомнил, что удар врага по промышленному предприятию в городе оборвал две жизни. Еще восемь человек получили ранения.

Напомним, российские войска атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге утром 19 октября. Погибли двое мужчин, ранее сообщалось о семи раненых.