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20 октября 2026, 10:51

Удар по Киевщине возле трассы Киев – Одесса: трое погибших, четверо раненых

20 октября 2026, 10:51
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Фото: Прокуратура Украины
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В поселке Чабаны на Киевщине в результате попадания вражеского беспилотника вблизи трассы Киев – Одесса погибли три человека, еще четверо получили ранения

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

По предварительным данным, попадание зафиксировали недалеко от одного из торговых центров в Чабанах. В результате удара возник пожар автомобилей.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Из-за последствий атаки движение транспорта на этом участке дороги ограничено.

При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, ранее корреспондент RegioNews сообщил, что утром 20 октября под Киевом, близ поселка Чабаны, был аффиксирован прилет в районе торгового центра "Эпицентр". Над местом события поднимался густой черный дым.

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