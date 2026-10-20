Удар по Киевщине возле трассы Киев – Одесса: трое погибших, четверо раненых

Фото: Прокуратура Украины

В поселке Чабаны на Киевщине в результате попадания вражеского беспилотника вблизи трассы Киев – Одесса погибли три человека, еще четверо получили ранения

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

По предварительным данным, попадание зафиксировали недалеко от одного из торговых центров в Чабанах. В результате удара возник пожар автомобилей.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Из-за последствий атаки движение транспорта на этом участке дороги ограничено.

При процессуальном руководстве прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, ранее корреспондент RegioNews сообщил, что утром 20 октября под Киевом, близ поселка Чабаны, был аффиксирован прилет в районе торгового центра "Эпицентр". Над местом события поднимался густой черный дым.