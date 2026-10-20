05 октября 2026

Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"

С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...