Россияне нанесли удар по админзданию в Одесской области
Утром 20 октября российские войска совершили атаку на Одесский район
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Враг попал по административному зданию – разрушена крыша и повреждены внутренние помещения.
Информации о пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, ночью 20 октября российские войска совершили очередную атаку на Одесскую область. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.
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