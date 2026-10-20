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20 октября 2026, 10:19

Трамп раскритиковал Зеленского и назвал действия России в войне "совершенно нормальными"

20 октября 2026, 10:19
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Фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал подход Владимира Зеленского к завершению войны и заявил, что Украина могла раньше договориться о более выгодных условиях мира

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на заявления Трампа во время общения с журналистами, передает RegioNews.

Американский президент заявил, что не хочет отказываться от переговорного процесса с российским лидером, поскольку стремится достичь договоренностей по завершению войны.

Оценивая действия Москвы во время войны, Трамп утверждал, что Россия ведет себя "совершенно нормально" и "особенно ничего не делала". Американский президент упомянул и Китай. По его мнению, китайский лидер Си Цзиньпин также вел себя справедливо в отношении Украины.

По словам Трампа, Россия и Китай еще не продемонстрировали все свои возможности и знают, что он ценит их воздержание.

Американский президент подверг сомнению то, кто должен представлять Украину в переговорах с Россией.

"Настало время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины", – заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты оказали Украине значительную помощь, однако, по его словам, ничего не получили.

Трамп утверждал, что Зеленский мог бы раньше завершить войну на более выгодных условиях, если бы прислушался к его советам.

"Зеленский должен бы уже давно положить конец этой войне. Если бы он прислушался ко мне, то уже давно заключил бы гораздо более выгодное соглашение. И на его стороне было бы миллион людей", – сказал президент США.

Отвечая на вопрос о санкционном давлении на Россию, Трамп подчеркнул, что поддерживает прекращение войны. Однако конкретных санкционных шагов, которые он готов поддержать, в данном ответе не назвал.

Кроме того, американский президент заявил, что не знает, кто принял решение о прекращении работы Starlink в Украине, но хотел бы узнать этот вопрос.

Напомним, по данным СМИ, Владимир Путин предложил провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения войны против Украины.

Ранее президент Трамп заявил, что не хочет иметь дела с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский лидер не стремится договариваться с Россией. Он также предположил, что мирное соглашение с Москвой может быть заключено уже без участия действующего президента Украины.

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Китай Украина РФ война переговоры Трамп переговоры про мир
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