Фото: ГСЧС

С вечера Житомирщина снова была под вражескими обстрелами. Под ударом россиян оказались объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе

Об этом сообщает начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атак вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Из-за угрозы повторных ударов специалисты были вынуждены временно отходить в безопасные места, после чего снова возвращались к работе.

Информации о пострадавших или травмированных нет.

Напомним, в ночь на 12 октября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 121 ударным БПЛА. Зафиксированы попадания на 15 локациях.