Миллионы за ремонт квартир: в Ивано-Франковской области задержали директора строительной компании

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили мошенническую схему во время организации ремонтов квартир "под ключ"

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 43-летний мужчина был директором и фактическим владельцем компании, оказывавшей ремонтно-строительные услуги. Схема действовала с декабря 2024 года по июнь 2026 года. Большинство объектов, на которых планировали выполнять ремонт, размещались в Ивано-Франковске.

Клиентам предлагали комплексный ремонт жилья, закупку необходимых материалов и выполнение работ в согласованные сроки. Чтобы создать впечатление надлежащей организации работы и укрепить доверие заказчиков, представители компании создавали отдельные группы в мессенджерах, в которые добавляли клиентов и работников. Там они поддерживали связь с заказчиками и убеждали, что работы выполняют в соответствии с договоренностями.

Деньги за будущие ремонты и строительные материалы клиенты передавали наличными или перечисляли на банковские счета.

В то же время, как утверждают правоохранители, подозреваемый сознавал, что у компании нет достаточных ресурсов для надлежащего выполнения взятых на себя обязательств. Тем не менее, он продолжал получать деньги от заказчиков, скрывая реальное положение дел. В дальнейшем денежными средствами распоряжались по своему усмотрению совместно с другими участниками схемы.

В результате часть клиентов получила лишь частично выполненные ремонты, а для других работы вообще не приступили или не были выполнены.

Общая сумма ущерба, нанесенного 31 потерпевшему, превышает 32,5 млн грн.

Следователи задержали 43-летнего директора компании и сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и выясняют их роль в противоправной деятельности. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что жители Прикарпатья потеряли почти полмиллиона гривен из-за мошенников. Правоохранители предупредили о схеме.