В Херсоне разворовали миллионы на строительстве укрытия для детей

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Правоохранители разоблачили двух руководителей подрядной организации и инженера по техническому надзору. Речь идет о завладении более 8,8 миллиона гривен на строительстве школьного укрытия.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Подрядчикам и инденеру инкриминируют завладение бюджетными средствами, служебный подлог и служебную халатность при строительстве противорадиационного укрытия для одной из школ Херсона. Общая стоимость строительства составила более 32 миллионов гривен.

Как выяснили правоохранители, осенью 2024 года во время выполнения работ руководители подрядной организации вносили в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения об их объемах и стоимости. В целом был нанесен ущерб более чем на 8,8 миллиона гривен.

"Для бывшего руководителя подрядной организации это уже третий обвинительный акт, связанный с возможным завладением средствами при строительстве и ремонте защитных сооружений. В настоящее время в суде рассматриваются два обвинительных акта в отношении него — по завладению средствами при реконструкции укрытия в херсонской больнице и ремонте хранилищ в одном из областей", - сказали в прокуратуре.

Напомним, что в Одессе инженеру по техническому надзору сообщили о подозрении в служебной халатности во время ремонта укрытия в детском саду.