Во Львовской области мужчина ударил военного ТЦК ножом в шею

Фото: Национальная полиция

В городе Шептицкий во Львовской области неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК и нанес ему удар ножом, в шею

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 октября около 16.20 на улице Тарнавского.

По предварительным данным, военнослужащий входил в группу оповещения, которая проводила мероприятия по информированию населения о мобилизации и проверке военно-учетных документов.

Другие участники группы оказали пострадавшему в медицинскую помощь и вызвали скорую.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и принимают меры по его задержанию.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.

Читайте также: Пытки и сексуальное насилие. Почему вопросы реформы ТЦК больше нельзя откладывать