Во Львовской области мужчина ударил военного ТЦК ножом в шею
В городе Шептицкий во Львовской области неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК и нанес ему удар ножом, в шею
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 11 октября около 16.20 на улице Тарнавского.
По предварительным данным, военнослужащий входил в группу оповещения, которая проводила мероприятия по информированию населения о мобилизации и проверке военно-учетных документов.
Другие участники группы оказали пострадавшему в медицинскую помощь и вызвали скорую.
Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и принимают меры по его задержанию.
Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.
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