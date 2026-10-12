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Во Львовской области мужчина ударил военного ТЦК ножом в шею
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12 октября 2026, 08:45

Во Львовской области мужчина ударил военного ТЦК ножом в шею

12 октября 2026, 08:45
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Фото: Национальная полиция
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В городе Шептицкий во Львовской области неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК и нанес ему удар ножом, в шею

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 октября около 16.20 на улице Тарнавского.

По предварительным данным, военнослужащий входил в группу оповещения, которая проводила мероприятия по информированию населения о мобилизации и проверке военно-учетных документов.

Другие участники группы оказали пострадавшему в медицинскую помощь и вызвали скорую.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и принимают меры по его задержанию.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.

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