В Киевской области мужчина поджег авто знакомого: машина сгорела дотла

Фото: Нацполиция

В Киевской области задержан мужчина, который поджег авто знакомого. Оказалось, это произошло из-за конфликта

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В селе Мила на одной из улиц загорелся автомобиль Haval. Правоохранители выяснили, что перед этим между двумя товарищами произошел конфликт. В результате злоумышленник, увидев автомобиль "оппонента", решил поджечь машину.

Злоумышленник облил переднюю часть автомобиля заранее приобретенным топливом и поджег транспортное средство зажигалкой. В результате автомобиль полностью сгорел. Мужчина был задержан в изолятор.

Напомним, что на Днепропетровщине у женщины сожгли авто полностью. Инцидент произошел в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Мужчина поджег автомобиль прямо возле жилого дома.