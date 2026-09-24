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24 сентября 2026, 19:55

В Киевской области мужчина поджег авто знакомого: машина сгорела дотла

24 сентября 2026, 19:55
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области задержан мужчина, который поджег авто знакомого. Оказалось, это произошло из-за конфликта

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В селе Мила на одной из улиц загорелся автомобиль Haval. Правоохранители выяснили, что перед этим между двумя товарищами произошел конфликт. В результате злоумышленник, увидев автомобиль "оппонента", решил поджечь машину.

Злоумышленник облил переднюю часть автомобиля заранее приобретенным топливом и поджег транспортное средство зажигалкой. В результате автомобиль полностью сгорел. Мужчина был задержан в изолятор.

Напомним, что на Днепропетровщине у женщины сожгли авто полностью. Инцидент произошел в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Мужчина поджег автомобиль прямо возле жилого дома.

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