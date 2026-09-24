В Житомирской области мужчина застрелил собаку соседки
В Житомирской области задержали мужчину. Речь идет о жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
44-летний местный житель получил подозрение. Как выяснили правоохранители, 15 сентября мужчина увидел на дороге собаку соседки. Он взял пневматическое ружье и произвел выстрел в животное, которое даже не проявляло к нему агрессию. В результате ранения собака погибла.
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Польше украинец напал на монастырь: погиб священник
24 сентября 2026, 21:20В Херсонской области из-за атаки дронов и артиллерии РФ ранены четверо гражданских
24 сентября 2026, 20:57В Кировоградской области будут судить админа Telegram-канала, который под видом "погоды" предупреждал о ТЦК
24 сентября 2026, 20:37В Днепре руководителя художественного кружка осудили за изнасилование ребенка
24 сентября 2026, 20:20На Печерске арендатор более 21 года не осваивал землю и передал ее в субаренду
24 сентября 2026, 19:58В Киевской области мужчина поджег авто знакомого: машина сгорела дотла
24 сентября 2026, 19:55В Днепре мужчина ударил оппонента в лицо: пострадавший упал и ударился головой
24 сентября 2026, 19:40В Киеве пьяный парень залез в припаркованный Renault и попался полиции
24 сентября 2026, 18:56На Буковине мужчина отдал деньги мошенникам в надежде на инвестиции
24 сентября 2026, 18:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »