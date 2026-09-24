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24 сентября 2026, 20:45

В Житомирской области мужчина застрелил собаку соседки

24 сентября 2026, 20:45
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Фото: Нацполиция
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В Житомирской области задержали мужчину. Речь идет о жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

44-летний местный житель получил подозрение. Как выяснили правоохранители, 15 сентября мужчина увидел на дороге собаку соседки. Он взял пневматическое ружье и произвел выстрел в животное, которое даже не проявляло к нему агрессию. В результате ранения собака погибла.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.

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