В Житомирской области мужчина застрелил собаку соседки

Фото: Нацполиция

В Житомирской области задержали мужчину. Речь идет о жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

44-летний местный житель получил подозрение. Как выяснили правоохранители, 15 сентября мужчина увидел на дороге собаку соседки. Он взял пневматическое ружье и произвел выстрел в животное, которое даже не проявляло к нему агрессию. В результате ранения собака погибла.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.