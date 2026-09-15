Во Львове мужчина зарезал бывшую жену и сына

Фото: Национальная полиция

Во Львове задержан 56-летний мужчина по подозрению в двойном убийстве. Теперь ему грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 12 сентября в квартире одного из домов по улице Жовковской во Львове. Во время конфликта мужчина нанес удары ножом своему 25-летнему сыну, а затем 42-летней бывшей жене. Оба умерли от полученных ран, а мужчина скрылся.

Пока его задержали правоохранители. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Суд избрал ему меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Одесской области пьяный военный в СЗЧ стрелял в тещу из автомата. Женщина получила тяжелые проникающие огнестрельные ранения. У мужчины изъяли арсенал оружия.