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Правоохранители расследуют стрельбу в частном доме в Раздельнянском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полиция задержала 36-летнего военнослужащего, находившегося в статусе самовольного оставления части. Инцидент произошел неделю назад среди дня в частном доме в Лиманской громаде. О стрельбе правоохранителям сообщила дочь потерпевшей.

Как выяснили полицейские, пьяный мужчина выстрелил из автомата в свою 63-летнюю тещу. Женщина получила тяжелые проникающие огнестрельные ранения грудной клетки и живота, сейчас она находится в больнице.

Во время обыска в шкафу среди вещей стрелка нашли немалый арсенал: кроме автомата, там были ручной противотанковый гранатомет, осколочная граната со снаряженным задором, охотничье ружье, стартовый пистолет и более 600 патронов. Все это оружие мужчина незаконно вывез из зоны боевых действий на востоке Украины.

Следователи изъяли находки и направили их на экспертизу.

Мужчину задержали и объявили ему подозрение в законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Суд направил его под стражу без права внесения залога.

Отдельно решается вопрос о подозрении за незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины), а расследованием дела о самовольном оставлении службы занимаются следователи ГБР.

Напомним, в Николаевской области будут судить военного за убийство жены и ранения детей. Он отправил жене посылку с продуктами, в которую спрятал самодельную взрывчатку.