У Львові чоловік зарізав колишню дружину і сина

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У Львові затримали 56-річного чоловіка за підозрою у подвійному вбивстві. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 12 вересня в квартирі одного з будинків на вулиці Жовківській у Львові. Під час конфлікту чоловік завдав ударів ножем своєму 25-річному сину, а потім 42-річній колишній дружині. Обидва померли від отриманих ран, а чоловік втік.

Наразі його затримали правоохоронці. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід: тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині п'яний військовий у СЗЧ стріляв у тещу з автомата. Жінка дістала важкі проникаючі вогнепальні поранення. У чоловіка вилучили арсенал зброї.