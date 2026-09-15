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15 сентября 2026, 22:50

В Сумской области меняют время комендантского часа: чего ждать со следующего дня

15 сентября 2026, 22:50
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Иллюстративное фото: pixabay
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В Сумской области с 16 сентября комендантский час снова продлится пять часов — с 00:00 до 05:00

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews. Соответствующее решение было принято совместно с военным командованием с учетом ситуации безопасности.

"На Сумщине с завтрашнего дня комендантский час продлится с 00:00 до 05:00. Соответствующее решение было принято совместно с военным командованием с учетом ситуации безопасности", — сообщил Олег Григоров.

В ОВА напомнили, что в начале лета продолжительность комендантского часа в области временно сократили до 04:00. Дополнительный утренний час тогда разрешили на определенный период по просьбе аграриев, которым она была необходима для проведения сезонных полевых работ.

Срок действия этого решения завершается, поэтому с 16 сентября комендантский час возвращается в режим с 00:00 до 05:00.

В ОВА призывают жителей учесть изменение режима при планировании поездок и работы.

Напомним, что совет обороны Киева принял решение об изменении продолжительности комендантского часа. Таким образом, общественный транспорт будет работать на час дольше.

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