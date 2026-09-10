В Киевской области женщина сгорела прямо в помещении

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла на Белоцерковщине. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Пожар произошел в селе Сухолисы. Там загорелось хозяйственное здание. Во время осмотра помещения обнаружили тело женщины. Известно, что она была 86-летней местной жительницей. Специалисты будут выяснять причины пожара.

"Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Закарпатье горела база отдыха. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших женщин.