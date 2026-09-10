Мобілізувався і через 4 дні втік: на Львівщині військового засудили до 5 років

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Стрийський міськрайонний суд засудив військовослужбовця до 5 років ув’язнення за дезертирство

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Чоловіка мобілізували 19 листопада 2024 року та призначили кухарем у військовій частині. Вже через чотири дні він залишив місце служби та понад 10 місяців не повертався.

У вересні 2025 року військовий сам звернувся до ДБР у Львові. У жовтні матеріали справи передали до суду.

Під час суду чоловік не визнав своєї вини. Він пояснив, що через релігійні переконання не може служити в армії, носити військову форму та брати до рук зброю. Також він заявив, що ще у 2022 році просив ТЦК дозволити йому альтернативну невійськову службу.

Суд зазначив, що під час мобілізації закон не дозволяє замінити військову службу на альтернативну. Релігійні переконання також не є підставою для відмови від військової служби.

Суд встановив, що чоловік залишив військову частину, щоб ухилитися від подальшої служби. Його визнали винним у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Військовослужбовцю призначили 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали військового-дезертира, який хотів незаконно перетнути кордон із Молдовою. За втечу він запропонував прикордонникам 11 тисяч доларів.