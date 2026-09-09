16:05  09 сентября
В Харькове мужчина изнасиловал пьяную девочку-подростка
12:34  09 сентября
Смертельное ДТП в Кировоградской области: спасатели доставали тело погибшего
11:18  09 сентября
В Киеве конфликт между соседями закончился стрельбой во дворе многоэтажки
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2026, 22:15

В Харьковской области военный СЗЧ устроил нарко-бизнес

09 сентября 2026, 22:15
Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Пограничники в Харьковской области разоблачили 39-летнего мужчину. Оказалось, что он военный в СЗЧ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Весной этого года мужчину мобилизовали. Затем он самовольно покинул службу и прятался в Харькове. Тогда он организовал наркобизнес: запрещенные вещества он продавал и гражданским, и военным.

Его задержали, когда он продавал 8 граммов гашиша и 10 граммов амфетамина. Во время обыска у него были обнаружены расфасованные в зип-пакетинаркотические средства и психотропные вещества, электронные весы, а также патроны и штык-нож.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к функционированию данного канала распространения наркотиков", - говорят в ГНСУ.

Напомним, что в Херсонской области будут судить 54-летнюю жительницу Высокополья, которая, по данным следствия, несколько лет незаконно хранила автомат, боеприпасы и взрывчатку, а впоследствии попыталась продать часть арсенала за 25 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики военный пограничники
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Муж актрисы Наталки Денисенко признался, почему не на фронте
09 сентября 2026, 23:35
"Я не могу иметь детей": Настя Каменских впервые рассказала, почему у них с Потапом не произошло "пополнения"
09 сентября 2026, 23:00
В Ровно 18-летний парень ограбил пенсионера на четверть миллиона
09 сентября 2026, 22:55
Бензин растет, автогаз – падает: что происходит с ценами на АЗС
09 сентября 2026, 21:30
Задушил после ссоры и пошел спать: в на Житомирщине расследуют убийство женщины
09 сентября 2026, 20:58
Николаев под огнем РФ: двое погибших, среди девяти пострадавших – годовалый ребенок
09 сентября 2026, 20:26
Российский дрон атаковал ТРЦ в Сумах: погиб человек, есть раненые
09 сентября 2026, 20:23
Фигурант дела "Фемида" нардеп Столар вернулся в Украину – СМИ
09 сентября 2026, 20:01
На Буковине "работодатель" украл у женщины все деньги с карты
09 сентября 2026, 20:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Валерий Чалый
Все блоги »