В Харьковской области военный СЗЧ устроил нарко-бизнес

Фото: Госпогранслужба

Пограничники в Харьковской области разоблачили 39-летнего мужчину. Оказалось, что он военный в СЗЧ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Весной этого года мужчину мобилизовали. Затем он самовольно покинул службу и прятался в Харькове. Тогда он организовал наркобизнес: запрещенные вещества он продавал и гражданским, и военным.

Его задержали, когда он продавал 8 граммов гашиша и 10 граммов амфетамина. Во время обыска у него были обнаружены расфасованные в зип-пакетинаркотические средства и психотропные вещества, электронные весы, а также патроны и штык-нож.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к функционированию данного канала распространения наркотиков", - говорят в ГНСУ.

Напомним, что в Херсонской области будут судить 54-летнюю жительницу Высокополья, которая, по данным следствия, несколько лет незаконно хранила автомат, боеприпасы и взрывчатку, а впоследствии попыталась продать часть арсенала за 25 тысяч гривен.