Був у розшуку: у Львові біля школи знайшли мертвого чоловіка

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Увечері, 4 вересня, у Львові знайшли тіло чоловіка біля школи. До того він перебував у розшуку

Про це повідомляють "Новини Львова", передає RegioNews.

У соцмережах поширювали інформацію, що біля львівської школи знайшли чоловіка без голови. Інформація про обезголовлене тіло не підтвердилась.

Керівниця пресслужби поліції Львівщини Аліна Подрейко розповіла, що правоохоронці ознак насильницької смерті не зафіксували. Відомо, що це 45-річний чоловік, який перебував у розшуку. Зазначають, що у нього була низка хвороб.

Наразі тіло чоловіка передали на експертизу. Причини смерті встановлюються.

Нагадаємо, раніше на Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця. Попередньо, підліток покінчив життя самогубством через повішення.