В Ровенской области будут судить мужчину за покушение на убийство соседа

Фото: полиция Ровенской области

В Ровно 40-летнего мужчину судят за покушение на убийство 56-летнего соседа. Во время конфликта, возникшего во время совместного распития алкоголя, он ударил потерпевшего ножом в шею

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, событие произошло 4 июня около 20:50 в доме 56-летнего жителя Ровно. Между мужчинами возник конфликт, во время которого младший нанес соседу удар ножом в шею.

Пострадавшего с колото-резаной раной шеи и повреждением вены госпитализировали.

Следователи процессуального руководства прокуратуры задержали фигуранта и сообщили ему о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Досудебное расследование было завершено, а материалы уголовного производства направили в суд.

Отягчающим обстоятельством по делу есть совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Одесской области правоохранительные органы расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.