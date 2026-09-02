В Киеве в подъезде многоэтажки нашли убитым мужчину
Вечером 1 сентября на лестничной клетке одной из многоэтажек в Деснянском районе столицы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Рядом с местом преступления правоохранители изъяли стреляные гильзы от охотничьего оружия и нож.
Подозреваемого задержали при силовой поддержке спецназовцев полиции КОРД.
Сейчас продолжаются следственные действия, детали правоохранители обещают сообщить впоследствии.
Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девочки. Вероятного причастного к преступлению задержали.
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
На Днепропетровщине автомобиль влетел в дерево: погибли два человека
02 сентября 2026, 10:14В Польше женщина таскала за волосы 13-летнюю девочку из-за украинского языка
02 сентября 2026, 09:58В Киеве обезвредили 180-килограммовую боевую часть российской ракеты С-400
02 сентября 2026, 09:53Утреннее нападение РФ на Киевщину: есть пострадавшие и повреждены дома
02 сентября 2026, 09:45Маркетолог в мире жесткой политики: четыре ошибки Михаила Федорова
02 сентября 2026, 09:41РФ ночью запустила по Украине баллистику, ракеты Х-59/69 и более 170 ударных БПЛА
02 сентября 2026, 09:28Атака дронов на Киев продолжается: в одном из районов упали обломки
02 сентября 2026, 09:14"Безопасные дни в небе России закончились": Зеленский предупредил авиакомпании об опасности
02 сентября 2026, 09:09Вражеская атака на Полтавщину: под ударом оказался промышленный объект
02 сентября 2026, 08:54РФ атаковала Харьковщину ракетами, КАБами и дронами: есть пострадавшие
02 сентября 2026, 08:51
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все блоги »