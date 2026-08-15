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15 серпня 2026, 12:52

На Львівщині "Жигулі" збили велосипедиста: чоловік загинув на місці

15 серпня 2026, 12:52
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Фото: Національна поліція
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На Львівщині внаслідок ДТП загинув 59-річний велосипедист. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 14 серпня близько 06:40 на автодорозі "Борщовичі – Новий Яричів" у Львівському районі.

За попередніми даними, 47-річний водій автомобіля ВАЗ-2101, мешканець одного із сіл району, скоїв наїзд на велосипедиста – 59-річного жителя сусіднього села.

Внаслідок зіткнення велосипедист отримав тяжкі травми та помер на місці події.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення в небезпеці.

Максимальне покарання за цими статтями передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Львівщині автомобіль врізався в рейсовий автобус. Серед трьох травмованих – дитина. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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