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10 августа 2026, 11:50

В ГУР объяснили, почему Россия системно атакует Киев

10 августа 2026, 11:50
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Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина, Виталий Носач
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Россия системно атакует Киев, поскольку столица является одним из центров украинского оборонно-промышленного комплекса

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий, передает RegioNews.

По его словам, Москва пытается не допустить серийного производства украинского баллистического оружия и усиливает разведку по беспилотникам.

Киев, Запорожье, Днепр и Харьков – важные центры украинского ОПК. Россия особенно следит за двумя направлениями – развитием украинской баллистики и производством и применением БПЛА и FPV-дронов.

"Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по таким двум направлениям нашего ОПК", – отметил Скибицкий.

Он пояснил, что системные атаки РФ на Киев и пригороды, которые происходят два-три раза в неделю, связаны с попыткой остановить развитие украинского оборонного производства.

По словам представителя ГУР, украинские дальнобойные средства поражения эффективно атакуют российскую нефтеперерабатывающую и логистическую системы. Это, в свою очередь, оказывает влияние на банковскую систему, малый и средний бизнес и способность России продолжать войну.

Скибицкий также напомнил, что ранее ГУР сообщало о способности России совершать 3-4 комбинированных атака в месяц, применяя ракеты разных типов и беспилотники.

Напомним, в ночь на 10 августа РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и тремя баражирующими боеприпасами "Бандероль", а также 126 ударными БПЛА разного типа. Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 22 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 2 локациях.

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