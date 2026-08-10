Тем временем в России

Тем временем в России

Коллаж: 24 Канал

Три кусочка мозаики:

1. Мобилизация будет, но скрытая, то есть так, как и раньше. Для этого требуются огромные деньги. Деньги есть у граждан и у бизнеса. Заберут.

2. Начали прибывать первые женские рабочие бригады из КНДР. В сущности это рабство. Живут вместе, выходить нельзя, кормят, деньги забирает государство.

3. Тем временем российская "оппозиция" готовится к выборам. Я всегда знал, что бывают люди с экстремально низким интеллектом, но чтобы настолько...