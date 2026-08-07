11:17  07 серпня
У морі в Коблевому вибухнула міна: один чоловік загинув, дві жінки поранені
08:26  07 серпня
Вистрибнула з сьомого поверху: в Одесі загинула 12-річна дівчинка, яка приїхала на відпочинок
07:36  07 серпня
Під час жнив у полі на Рівненщині спалахнув комбайн
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2026, 12:19

Побили, зламали ніс і вкрали гроші: у Львові затримали нападників на постояльця готелю

07 серпня 2026, 12:19
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Львові правоохоронці викрили трьох осіб, яких підозрюють у розбійному нападі на постояльця одного з готелів міста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, в ніч на 1 липня у готельному номері троє фігурантів, діючи за заздалегідь розробленим планом, напали на чоловіка. Вони жорстоко побили його, внаслідок чого він отримав перелом носа, та забрали мобільний телефон.

Як встановили правоохоронці, зловмисники надалі застосовували до потерпілого фізичне та психологічне насильство, щоб отримати доступ до його банківського рахунку. Після цього вони зняли з рахунку 20 тисяч гривень.

Крім того, ще 33,5 тисячі гривень нападники переказали на рахунок своєї знайомої. Жінка зняла кошти готівкою та передала їх фігурантам.

Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 58 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особи нападників. Ними виявилися 21-річний львів'янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень, крадіжку та грабіж, а також двоє його спільників віком 17 і 18 років.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні. Зловмисник проник до медичного закладу, погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, завдав йому удару дерев’яною палицею та заволодів двома мобільними телефонами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів готель Розбій напад чоловік поліція
У Кременчуці вночі згорів позашляховик Hummer: поліція встановлює обставини
07 серпня 2026, 11:30
Пішов по воду і заблукав: на Прикарпатті розшукали 76-річного пенсіонера
07 серпня 2026, 08:47
На Київщині на пляжі помер чоловік
06 серпня 2026, 23:30
Всі новини »
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
На Київщині чоловік загинув у вогні
07 серпня 2026, 16:30
Цинічний удар по рятувальниках у Запорізькому районі: двоє бійців ДСНС дістали поранення
07 серпня 2026, 16:27
Ворожі обстріли на Запоріжжі: понад 5 тисяч споживачів залишилися без світла
07 серпня 2026, 15:59
Унікальна спецоперація ДСНС у Запоріжжі: сапери знищили півторатонну російську авіабомбу ФАБ-500
07 серпня 2026, 15:47
Вибух гранати на Рівненщині: тяжко травмоно студентів, підозру отримав господар оселі
07 серпня 2026, 15:31
У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину в центрі міста: є поранений
07 серпня 2026, 15:15
У Харкові зіткнулися автобус і два авто: дев'ятеро людей травмовані
07 серпня 2026, 14:55
Росіяни вдарили по Ізюму з РСЗВ: загинули двоє людей, ще четверо постраждали
07 серпня 2026, 14:29
У Києві для лікарні закупили УЗД з переплатою на майже 6 мільйонів
07 серпня 2026, 13:55
Погрожував гранатою і ножем: на Буковині затримали чоловіка, який вимагав у фермера $50 тисяч
07 серпня 2026, 13:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Сергій Фурса
Валерій Пекар
Всі блоги »