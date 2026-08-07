Побили, зламали ніс і вкрали гроші: у Львові затримали нападників на постояльця готелю

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У Львові правоохоронці викрили трьох осіб, яких підозрюють у розбійному нападі на постояльця одного з готелів міста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, в ніч на 1 липня у готельному номері троє фігурантів, діючи за заздалегідь розробленим планом, напали на чоловіка. Вони жорстоко побили його, внаслідок чого він отримав перелом носа, та забрали мобільний телефон.

Як встановили правоохоронці, зловмисники надалі застосовували до потерпілого фізичне та психологічне насильство, щоб отримати доступ до його банківського рахунку. Після цього вони зняли з рахунку 20 тисяч гривень.

Крім того, ще 33,5 тисячі гривень нападники переказали на рахунок своєї знайомої. Жінка зняла кошти готівкою та передала їх фігурантам.

Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 58 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особи нападників. Ними виявилися 21-річний львів'янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень, крадіжку та грабіж, а також двоє його спільників віком 17 і 18 років.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні. Зловмисник проник до медичного закладу, погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, завдав йому удару дерев’яною палицею та заволодів двома мобільними телефонами.