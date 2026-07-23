В Кривом Роге мужчина во время конфликта ударил ножом знакомого: нападающий задержан
В Кривом Роге правоохранители задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений знакомому
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.
По данным следствия, во время конфликта у магазина он нанес 20-летнему потерпевшему ножевое ранение.
Инцидент произошел ночью 22 июля в Центрально-Городском районе города. В полицию поступило сообщение от больницы о госпитализации 20-летнего мужчины с ножевым ранением.
В ходе первоочередных следственных действий полицейские Криворожского районного управления полиции установили, что возле одного из магазинов между двумя знакомыми возник конфликт, завершившийся нападением с ножом.
Правоохранители задержали 52-летнего подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Одессе 17-летняя девушка нанесла ножевое ранение работнику территориального центра комплектования.