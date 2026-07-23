В Харькове мужчина с ножом напал на военного ТЦК и полицейского: правоохранители применили оружие

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Утром 23 июля в Слободском районе Харькова во время проверки документов правоохранители обнаружили разыскиваемого мужчину за совершение уголовного правонарушения, связанного с угрозой применения насилия в отношении полицейского.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Установлено, что еще 21 июля вблизи автовокзала на Аэрокосмическом проспекте работники патрульной полиции совместно с военнослужащими ТЦК и СП остановили мужчину для проверки документов. В ответ он получил нож, вел себя агрессивно, угрожал присутствующим и полицейскому, в частности применением насилия и, воспользовавшись ситуацией, скрылся с места происшествия.

23 июля во время задержания указанного мужчины он сопротивлялся правоохранителям, получил нож и нанес ножевые ранения военнослужащему ТЦК и СП. Кроме того, злоумышленник пытался нанести ножевое ранение работнику полиции.

С целью пресечения противоправных действий и предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей полицейский, в соответствии с требованиями Закона Украины "О Национальной полиции", применил табельное огнестрельное оружие, ранив нападающего в ногу. Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ведомости по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса. Продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия.

Напомним, что в Кривом Роге правоохранители задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений знакомому.