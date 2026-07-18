На Хмельнитчине столкнулись Honda и спецавтомобиль: пострадали четыре человека

Фото: Национальная полиция

В Нетешине Хмельницкой области в результате ДТП травмировались четыре человека. Правоохранители выясняют все обстоятельства

Об этом сообщила полиция области. передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 июля около 12:55 на улице Энергетиков.

Столкнулись автомобиль Honda Accord под управлением 63-летнего жителя Нетешина и вакуумный автомобиль Dexen СБМ КО-503 В-17, за рулем которого находился 41-летний местный житель.

В результате аварии водитель и трое пассажиров Honda Accord – 45-летний мужчина, 42-летняя женщина и 11-летняя девочка – получили телесные повреждения. Водителя и женщину госпитализировали, еще двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь без госпитализации.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло потерпевшему телесные повреждения средней тяжести.

Напомним, на трассе во Львовской области произошло смертельное ДТП . Столкнулись легковушка "ВАЗ 21112" и минивэн Ford Tourneo Connect. От полученных травм водитель "ВАЗа", 74-летний житель города Сколе, скончался на месте.