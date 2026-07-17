Во Львовской области на мужчину посреди улицы напал прохожий с ножом
Инцидент произошел в Шептицком. 44-летний мужчина напал с ножом на прохожего
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 20 мая около 00:40 по улице Степана Бандеры. 38-летний мужчина был на улице, когда 44-летний прохожий спровоцировал с ним конфликт. В ходе ссоры старший ударил младшего ножом в ногу. Медики диагностировали у раненого глубокую резаную рану верхней трети бедра.
"За совершенное обвиняемому грозит наказание – лишение свободы сроком от трех до семи лет", - говорят в полиции.
Напомним, что правоохранители задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве знакомого во время конфликта в Закарпатье.
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