ДТП з трьома загиблими дітьми: на Львівщині затримали водія

Фото: Національна поліція

У Львівській області підозру отримав чоловік, який спричинив смертельну ДТП. Відомо, що він був п'яний за кермом

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Аварія сталась на вулиці Богуна у місті Броди Золочівського району. Попередньо, 24-річний водій Mercedes E200 не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини та в’їхав у кювет, де зіткнувся з двома деревами та бетонною опорою. В результаті машина перекинулась.

Внаслідок ДТП троє 16-річних пасажирок загинули на місці. Ще одна 16-річна дівчина зараз у лікарні у важкому стані. Відомо, що водій на момент ДТП був п'яний.

Водія затримали та повідомили йому про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині неподалік Вараша сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Унаслідок аварії травмувалися четверо жінок, яких госпіталізували до лікарні.