11:46  20 июля
Во Львове в заброшенном лимузине нашли тело 46-летнего мужчины
10:21  20 июля
Трое подростков погибли в ДТП на Львовщине: водитель был пьян и скрылся с места аварии
09:43  20 июля
Соучредитель Fire Point заинтриговал видео запуска неизвестной ракеты
UA | RU
UA | RU
20 июля 2026, 17:45

Масштабное ДТП возле Вараша: столкнулись три автомобиля, четверо женщин в больнице

20 июля 2026, 17:45
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

На Ровенщине недалеко от Вараша произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии травмировались четверо женщин, которых госпитализировали в больницу

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 18 июля около 07:00 в селе Старая Рафаловка.

По предварительным данным правоохранителей, столкнулись два попутных автомобиля - Volkswagen, за рулем которого находился 50-летний житель Вараша, и Opel , которым управлял 58-летний житель села Рафаловка.

После столкновения Volkswagen выехал на встречную обочину, где врезался в припаркованный автомобиль Ford. От удара последнее транспортное средство съехало в кювет.

В Ford находились 63-летняя водитель и три пассажирки — жительницы Вараша. Все четверо женщин получили травмы разной степени тяжести. Медики госпитализировали их в больницу.

Полицейские изъяли все средства для проведения необходимых экспертиз.

По результатам опроса все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвыми.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи приступили к судебному расследованию по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Черкасской области в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла травмировались два человека. Потерпевших госпитализировали, а полиция открыла уголовное производство.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Ровенская область
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Россияне ударили по больнице в Херсоне: среди раненых - ребенок
20 июля 2026, 20:15
Почти 40 атак в день: враг терроризировал Днепропетровщину, есть погибшие и много раненых
20 июля 2026, 19:57
Псевдосбор для лечения СМА: Назарий Гусаков получил новое подозрение
20 июля 2026, 19:55
В Броварах мать будут судить за смерть двухлетнего сына: тело ребенка женщина спрятала в шкафу
20 июля 2026, 19:34
Гибель подростка на трассе под Киевом: нетрезвого водителя заключили под стражу
20 июля 2026, 19:25
Пьяный мотоциклист, травмировавший девушку в Ровенской области, проведет 3 года за решеткой
20 июля 2026, 18:59
Удар по Запорожью: один человек погиб, девять травмированы
20 июля 2026, 18:47
Ракетный удар по Одессе: трое погибших, шесть раненых и поврежденная инфраструктура
20 июля 2026, 18:25
Работали на врага: в четырех областях разоблачили схему верификации Starlink для оккупантов
20 июля 2026, 17:59
На Харьковщине военному обещали "билет с фронта" за 7 тысяч
20 июля 2026, 17:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Павел Казарин
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »