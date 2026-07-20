Масштабное ДТП возле Вараша: столкнулись три автомобиля, четверо женщин в больнице

Фото: полиция Ровенской области

На Ровенщине недалеко от Вараша произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии травмировались четверо женщин, которых госпитализировали в больницу

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 18 июля около 07:00 в селе Старая Рафаловка.

По предварительным данным правоохранителей, столкнулись два попутных автомобиля - Volkswagen, за рулем которого находился 50-летний житель Вараша, и Opel , которым управлял 58-летний житель села Рафаловка.

После столкновения Volkswagen выехал на встречную обочину, где врезался в припаркованный автомобиль Ford. От удара последнее транспортное средство съехало в кювет.

В Ford находились 63-летняя водитель и три пассажирки — жительницы Вараша. Все четверо женщин получили травмы разной степени тяжести. Медики госпитализировали их в больницу.

Полицейские изъяли все средства для проведения необходимых экспертиз.

По результатам опроса все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвыми.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи приступили к судебному расследованию по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в Черкасской области в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла травмировались два человека. Потерпевших госпитализировали, а полиция открыла уголовное производство.