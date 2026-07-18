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18 июля 2026, 17:35

Били ногами прямо на улице: во Львове после конфликта с ТЦК полиция открыла производство

18 июля 2026, 17:35
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Во Львове правоохранители возбудили уголовное производство по факту причинения телесных повреждений местному жителю

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, инцидент произошел 17 июля около 16.40 на площади Галицкой.

В ходе конфликта между 34-летним мужчиной и военнослужащими ТЦК и СП мужчина получил легкие телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям всех участников конфликта.

Ранее руководство Львовского ОТЦК и СП также назначило служебную проверку по поводу инцидента.

Напомним, работники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнообязанного, госпитализированного из Кременчугского районного ТЦК и СП с тяжелыми травмами.

Ранее военнообязанный , выпавший 8 июля из окна третьего этажа здания Ужгородского РТЦК и СП, скончался в больнице. В военкомате утверждают, что к моменту инцидента мужчина вел себя спокойно.

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