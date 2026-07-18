На "зебре" в Ужгороде авто сбило двух девушек на электросамокате

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В Ужгороде днем 18 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электросамоката. На пешеходном переходе под колеса авто попали две несовершеннолетние девушки

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

Авария произошла около 13:25 на улице Тлехаса.

По предварительной информации, девушки пересекали проезжую часть пешеходным переходом, не спустившись с электросамоката. По каким причинам водитель не заметил их и допустил наезд, устанавливают правоохранители.

Сейчас выясняется степень тяжести травм, полученных подростками. По предварительной информации, тяжелые повреждения они не получили.

Правоохранители напоминают, что в соответствии с Правилами дорожного движения водители велосипедов, электросамокатов и других двухколесных транспортных средств при пересечении пешеходного перехода должны спешиться и переходить дорогу пешком.

Напомним, на Харьковщине в результате ДТП травмировались две школьницы на электросамокате. Несовершеннолетние девушки в возрасте 12 и 13 лет передвигались на одном электросамокате по проезжей части. В это время навстречу двигался грузовой автомобиль Ford.