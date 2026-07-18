15 лет за попытку теракта: в Киеве осудили 19-летнего агента РФ

Фото: Прокуратура Украины

Суд признал виновным 19-летнего жителя Киева в государственной измене и покушении на совершение террористического акта. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что мужчину завербовал представитель российских спецслужб для подготовки и совершения терактов в столице. Не позже октября 2025, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, он согласился выполнять задачи врага.

В ноябре 2025 года спецслужбы РФ переправили его на подконтрольную Украине территорию из-за недействующего пункта пропуска на границе с Беларусью. По прибытии в Киев он начал готовиться к теракту.

По указанию куратора мужчина забрал из тайника дистанционный радиопульт, с помощью которого должно было привести в действие самодельное взрывное устройство, заложенное в одном из спальных районов столицы.

В декабре 2025 года он прибыл на место, где была спрятана взрывчатка, и попытался дистанционно ее активировать. Впрочем, взрыв не произошел по причинам, которые не зависели от него.

После неудачной попытки теракта стражи порядка задержали злоумышленника. В ходе обыска по месту его жительства изъяли мобильный телефон и другие вещественные доказательства, которые, по данным следствия, подтвердили его связь с представителем спецслужб РФ и выполнением задач в пользу государства-агрессора.

Суд назначил осужденному наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.