14:55  18 июля
На "зебре" в Ужгороде авто сбило двух девушек на электросамокате
12:39  18 июля
На Хмельнитчине столкнулись Honda и спецавтомобиль: пострадали четыре человека
09:44  18 июля
В Черновцах исчез 8-летний мальчик: поиски продолжаются вторые сутки
UA | RU
UA | RU
18 июля 2026, 15:26

15 лет за попытку теракта: в Киеве осудили 19-летнего агента РФ

18 июля 2026, 15:26
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Суд признал виновным 19-летнего жителя Киева в государственной измене и покушении на совершение террористического акта. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что мужчину завербовал представитель российских спецслужб для подготовки и совершения терактов в столице. Не позже октября 2025, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, он согласился выполнять задачи врага.

В ноябре 2025 года спецслужбы РФ переправили его на подконтрольную Украине территорию из-за недействующего пункта пропуска на границе с Беларусью. По прибытии в Киев он начал готовиться к теракту.

По указанию куратора мужчина забрал из тайника дистанционный радиопульт, с помощью которого должно было привести в действие самодельное взрывное устройство, заложенное в одном из спальных районов столицы.

В декабре 2025 года он прибыл на место, где была спрятана взрывчатка, и попытался дистанционно ее активировать. Впрочем, взрыв не произошел по причинам, которые не зависели от него.

После неудачной попытки теракта стражи порядка задержали злоумышленника. В ходе обыска по месту его жительства изъяли мобильный телефон и другие вещественные доказательства, которые, по данным следствия, подтвердили его связь с представителем спецслужб РФ и выполнением задач в пользу государства-агрессора.

Суд назначил осужденному наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Киев теракт тюрьма агент рф сотрудничество с врагом
Призвала нанести удары по Киеву: дело чиновницы из Минкульта передано в суд
17 июля 2026, 17:36
В Киеве СБУ задержала бывшую "вицемерку" оккупированного Алчевска
17 июля 2026, 16:20
Возглавил оккупационную "власть" на Херсонщине: коллаборанта приговорили к 12 годам заключения
17 июля 2026, 09:10
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Дожди, грозы и жара до +31°: Украину ждет контрастная погода
18 июля 2026, 18:20
Фронт, оружие и логистика: Зеленский провел совещание с военными командирами
18 июля 2026, 17:45
Били ногами прямо на улице: во Львове после конфликта с ТЦК полиция открыла производство
18 июля 2026, 17:35
Исчезновение 8-летнего мальчика в Черновцах: ребенка нашли мертвым в реке
18 июля 2026, 16:49
Реактивный "Шахед" атаковал Кривой Рог: погиб человек, есть пострадавшие
18 июля 2026, 16:22
Министерствам дали 7 дней: Кабмин готовит новый план работы правительства
18 июля 2026, 15:50
На "зебре" в Ужгороде авто сбило двух девушек на электросамокате
18 июля 2026, 14:55
Украина ударила по логистике РФ, нефтяному объекту и целям в Крыму – Зеленский
18 июля 2026, 14:11
Двойной удар по Дергачам на Харьковщине: пострадали пятеро полицейских
18 июля 2026, 13:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »