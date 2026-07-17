Фото: СВОИ. Кривой Рог

ДТП с участием автомобиля ТЦК произошло в Кривом Роге поздно вечером 17 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "СВОИ. Кривой Рог".

Предварительно, водитель потерял контроль над управлением, в результате чего автомобиль влетел в дерево на обочине и загорелся.

В результате аварии погиб один военнослужащий, еще двое сотрудников ТЦК и мобилизованный получили травмы – они госпитализированы.

Официальных комментариев от областного или районного ТЦК и СП пока нет.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали военных ТЦК. Они требовали деньги с мужчин в обмен на избегание прохождения военной службы.