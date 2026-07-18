Реактивный "Шахед" атаковал Кривой Рог: погиб человек, есть пострадавшие
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки российского реактивного беспилотника погиб человек, еще несколько человек пострадали
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews .
По его словам, российские войска атаковали реактивным "Шахедом" объект инфраструктуры. На месте приступили к аварийно-спасательным работам.
Впоследствии Вилкул добавил, что в результате удара погиб гражданский человек.
Информация о количестве пострадавших и последствиях атаки уточняется.
Напомним, в ночь на 18 июля российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Основным направлением удара стала Одесская область.
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