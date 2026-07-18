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В Черновцах исчез 8-летний мальчик: поиски продолжаются вторые сутки
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18 июля 2026, 16:49

Исчезновение 8-летнего мальчика в Черновцах: ребенка нашли мертвым в реке

18 июля 2026, 16:49
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Фото: Национальная полиция
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В Черновцах прекратили поиски 8-летнего Лопанчука Игоря Игоревича, который исчез после того, как вышел из дома и не вернулся

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Тело мальчика было обнаружено в субботу, 18 июля, во время поисковой операции в реке Прут.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательные обстоятельства трагедии.

К операции привлекали сотрудников полиции Буковины, Национальной гвардии Украины, спасателей, кинологов, волонтеров и неравнодушных граждан.

Специалисты проверяли возможные маршруты передвижения ребенка, обследовали прилегающие территории, анализировали записи камер видеонаблюдения и использовали беспилотные летательные аппараты.

Напомним, сообщение об исчезновении 8-летнего жителя Черновцов поступило в полицию ночью 17 июля. С этого времени правоохранители проводили непрерывные комплексные поиски.

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