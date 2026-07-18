Исчезновение 8-летнего мальчика в Черновцах: ребенка нашли мертвым в реке
В Черновцах прекратили поиски 8-летнего Лопанчука Игоря Игоревича, который исчез после того, как вышел из дома и не вернулся
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Тело мальчика было обнаружено в субботу, 18 июля, во время поисковой операции в реке Прут.
Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательные обстоятельства трагедии.
К операции привлекали сотрудников полиции Буковины, Национальной гвардии Украины, спасателей, кинологов, волонтеров и неравнодушных граждан.
Специалисты проверяли возможные маршруты передвижения ребенка, обследовали прилегающие территории, анализировали записи камер видеонаблюдения и использовали беспилотные летательные аппараты.
Напомним, сообщение об исчезновении 8-летнего жителя Черновцов поступило в полицию ночью 17 июля. С этого времени правоохранители проводили непрерывные комплексные поиски.