Били ногами просто на вулиці: у Львові після конфлікту з ТЦК поліція відкрила провадження

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У Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень місцевому жителю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, інцидент стався 17 липня близько 16:40 на площі Галицькій.

Під час конфлікту між 34-річним чоловіком та військовослужбовцями ТЦК і СП чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям усіх учасників конфлікту.

Раніше керівництво Львівського ОТЦК та СП також призначило службову перевірку щодо інциденту.

Нагадаємо, працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовозобов'язаного, якого госпіталізували з Кременчуцького районного ТЦК та СП із тяжкими травмами.

Раніше військовозобов'язаний, який 8 липня випав із вікна третього поверху будівлі Ужгородського РТЦК та СП, помер у лікарні. У військкоматі стверджують, що до моменту інциденту чоловік поводився спокійно.

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