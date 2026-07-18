Дожди, грозы и жара до +31°: Украину ждет контрастная погода

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В воскресенье, 19 июля, в Украине ожидается переменная погода: в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой области пройдут дожди и грозы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Днем возможны осадки в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

В некоторых районах синоптики прогнозируют град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. На остальной территории страны осадков не ожидается.

Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять 13-18°, на побережье морей – до 21°. Днем ожидается 26-31°, в западных областях -22-27°.

В Киеве 19 июля без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°.

В понедельник, 20 июля, дожди с грозами охватят большинство областей Украины, кроме востока и юго-востока. В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в начале мая в Киев пришло метеорологическое лето на неделю раньше нормы. Специалисты зафиксировали постоянный переход температуры через отметку +15°С.