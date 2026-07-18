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18 июля 2026, 15:50

Министерствам дали 7 дней: Кабмин готовит новый план работы правительства

18 июля 2026, 15:50
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Фото: Telegram/Сергей Корецкий
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В течение семи дней все министерства должны предоставить предложения к Программе деятельности Кабинета Министров и плану приоритетных действий правительства

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

По его словам, подготовку этих документов планируется завершить до 5 августа, после чего они должны быть вынесены на рассмотрение Кабинета Министров.

Как отмечается, программа будет содержать конкретные цели, сроки их выполнения и измеряемые результаты. Она станет основным инструментом оценки эффективности работы каждого министерства и правительства в целом.

В течение месяца программа планируется утвердить, подать на рассмотрение Верховной Рады и представить общественности.

Напомним, Верховная Рада на заседании 16 июля поддержала назначение Сергея Корецкого главой правительства.

Ранее Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции.

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