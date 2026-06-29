Во Львове молния попала в ребенка
Во Львове из-за плохой погоды пострадал ребенок. Это произошло из-за молнии
Об этом сообщает мэр Львова, передает RegioNews.
По словам Андрея Садового, во Львове в 6-летнюю девочку попала молния. В настоящее время ребенка госпитализировали в отделение реанимации. Ее состояние пока стабильное, видимых следов поражения нет.
Напомним, также киевлян предупреждали о вероятном ухудшении погоды .
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