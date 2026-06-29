В Киевской области маленький ребенок съел яд для крыс

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

На суде женщина объяснила, что она дома с маленьким сыном сама. На время она отвлеклась и пошла в другую комнату. Когда она вернулась, то увидела, что мальчик играет с ядовитым веществом для крыс. Женщина не обнаружила признаки употребления яда, однако все равно сразу вызвала медиков.

Ребенок находился в областной детской больнице. Там мальчику провели промывание желудка. Состояние ребенка в течение этого периода оставалось стабильным, признаков отравления не обнаружено, после чего ребенок выписан домой.

Суд пришел к выводу, что факт обращения матери в учреждение здравоохранения при таких обстоятельствах не может быть основанием для заключения о невыполнении родительских обязанностей. В результате женщину решили не привлекать к административной ответственности.

Напомним, ранее на Прикарпатье в гостинице произошло массовое отравление детей. Четверо несовершеннолетних госпитализированы в инфекционное отделение. По данному факту следователи возбудили уголовное производство.