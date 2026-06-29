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29 июня 2026, 16:50

Киев и область накроют грозы: объявлен желтый уровень опасности

29 июня 2026, 16:50
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Фото илюстративное: Зебеде Шерфетдинова
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В ближайшие два часа с содержанием до конца суток 29 июня в Киеве и Киевской области ожидаются грозы

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, передает RegioNew .

"В ближайшие два часа с содержанием до конца суток 29 июня грозы. И уровень опасности желтый", - говорится в сообщении.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.

Напомним, что в понедельник, 29 июня, в Украине прогнозируется жаркая погода без осадков. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +38°.

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