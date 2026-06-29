Киев и область накроют грозы: объявлен желтый уровень опасности
В ближайшие два часа с содержанием до конца суток 29 июня в Киеве и Киевской области ожидаются грозы
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, передает RegioNew .
"В ближайшие два часа с содержанием до конца суток 29 июня грозы. И уровень опасности желтый", - говорится в сообщении.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.
Напомним, что в понедельник, 29 июня, в Украине прогнозируется жаркая погода без осадков. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +38°.
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