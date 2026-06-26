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26 июня 2026, 13:00

Во Львовской области таможенник устроил схему "откатов" за растаможку авто

26 июня 2026, 13:00
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители разоблачили чиновника одного из постов таможни во Львовской области. Известно, что он требовал от компаний-импортеров взятки за беспрепятственный ввоз авто в Украину

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, схема действовала несколько месяцев. Пограничник в мае получил от импортера первый "транш" в размере 780 долларов, чтобы "не создавать искусственных препятствий при оформлении 13 автомобилей". Уже в июне таможенник был задержан при получении второй части "отката".

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области два брата из Харькова пытались бежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.

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