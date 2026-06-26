На Львівщині митник влаштував схему "відкатів" за розмитнення авто

Фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили чиновника одного з постів митниці у Львівській області. Відомо, що він вимагав від компаній-імпортерів хабарі за безперешкодне ввезення авто в Україну

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, схема діяла кілька місяців. Прикордонник у травні отримав від імпортера перший "транш" у розмірі 780 доларів, щоб "не створювати штучних перешкод під час оформлення 13 автомобілів". Уже в червні митника затримали під час отримання другої частини "відкату".

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.